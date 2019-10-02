Путин заявил о готовности продлить контракт на транзит газа через Украину на год

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину, если до конца 2019 года не будет подписан новый договор.

Путин добавил, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом по газу, однако они никак не могли раскачаться, передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко говорил, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, так как «переговоры так и не начинаются», хотя контракт завершится уже в конце этого года.

В Киеве также заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите.