Спасенный из-под завалов в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал ходить. Мама мальчика опубликовала в Сети соответствующее видео.

«Пошел! Потихоньку, но сам)))» – написала Ольга Фокина.

Мама мальчика рассказала порталу 74.ru, что Ваня «в целом себя сейчас нормально чувствует». «Но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит еще один курс реабилитации», – добавила она.

Ваня Фокин был спасен из-под завалов жилого дома после взрыва бытового газа в Магнитогорске в конце декабря 2018 года. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика.

Президент Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение малыша Ивана Фокина в Магнитогорске.