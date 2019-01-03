Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение ребенка в Магнитогорске

Глава российского государства Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение 10-месячного Ивана Фокина в Магнитогорске, где обрушилась часть жилого дома.

Как передает Первый канал, российский лидер позвонил спасателю центра «Лидер» Петру Гриценко, который и «вытащил малыша».

По словам Гриценко, Путин «сказал «спасибо» за спасенную жизнь, и сказал, что это не только его слова, благодарность», но что и для самого спасателя «это на всю жизнь останется, спасенная жизнь человека, чувством самым высоким, что может быть на Земле».

На сайте центра «Лидер» говорится, что президент выразил благодарность «подполковнику Петру Гриценко и капитану Андрею Вальману».