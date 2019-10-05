Трамп рассказал о «мольбах» экс-кандидата в президенты Ромни назначить его госсекретарем

Президент США Дональд Трамп рассказал, что бывший кандидат в лидеры США Митт Ромни «умолял» выдвинуть его кандидатуру на пост госсекретаря, но получил отказ.

«Митт Ромни никогда не знал, как победить. Он напыщенный «осел», который борется со мной с самого начала, за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его решение баллотироваться в Сенат (я это сделал), и когда он умолял меня сделать его госсекретарем (я отказал ему). Он сильно вредит республиканцам!» – написал Трамп в Twitter.

Он раскритиковал Ромни за то, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году.

Глава государства также подчеркнул, что его призывы к Китаю провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена не относились к политической сфере. В пятницу сенатор Ромни (республиканец от штата Юта) назвал «неверным и отвратительным» такой призыв, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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