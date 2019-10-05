Медведев прокомментировал возможность возвращения военной бригады на Кубу

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси».
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              Медведев прокомментировал возможность возвращения военной бригады на Кубу

              5 октября 2019, 17:40

              Текст: Алина Назарова

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              Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о возможности возвращения на Кубу военной бригады, как в советские годы, или создания новой военной базы.

              Медведев в ходе своего визита на Кубу дал интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. В рамках беседы зашла речь и о возможности возвращения на Кубу – на фоне обострения международной обстановки – той базы, которая была открыта на острове еще в советские годы.

              «Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», – поправил Медведев журналиста, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.

              Брилев поинтересовался у главы российского кабмина, обсуждались ли такие бригады или новые военные базы на его встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро. Ведущий отметил при этом, что в кулуарах переговоров было много разговоров об этом.

              «Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы», – ответил Медведев, передает РИА «Новости».

              По словам премьера, США продолжают неверную политику в отношении Латинской Америки. «Вы знаете, мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут. И дело не в каких-то их ошибках, просчетах или зачастую неверной такой очень, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям. Нет, просто мы хотели бы развивать отношения со всеми странами Латинской Америки, а Куба – это наш традиционный партнер», – заявил Медведев.

              Премьер также заявил, что Россия найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову. «Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты», – заявил Медведев.

              Он подчеркнул необходимость обсуждать и дальнейшее развитие экономических связей с Кубой, которые в последнее время, по его словам, развиваются вполне успешно. «Во-первых, у нас вырос товарооборот за последние годы, причем достаточно значительно. Где-то, может быть, процентов на 20–30. Это, конечно, не великие суммы, тем не менее это уже сотни миллионов долларов. Во-вторых, растут инвестиции», – пояснил глава кабмина.

              Премьер напомнил, что в ходе его визита подписано соглашение с кубинцами, согласно которому российская сторона будет заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети острова, которая составляет практически тысячу километров. Проект даст также десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе, добавил Медведев.

              По его словам, сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны России, как это было в советское время. «Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Все изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно», – заявил Медведев.

              Он подчеркнул, что Куба рассчитывается с Россией по долгам и готова погасить их все. «Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад - допустим, ещё лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят», – сказал Медведев.

              В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.


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