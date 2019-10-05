Медведев прокомментировал возможность возвращения военной бригады на Кубу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о возможности возвращения на Кубу военной бригады, как в советские годы, или создания новой военной базы.

Медведев в ходе своего визита на Кубу дал интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. В рамках беседы зашла речь и о возможности возвращения на Кубу – на фоне обострения международной обстановки – той базы, которая была открыта на острове еще в советские годы.

«Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», – поправил Медведев журналиста, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.

Брилев поинтересовался у главы российского кабмина, обсуждались ли такие бригады или новые военные базы на его встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро. Ведущий отметил при этом, что в кулуарах переговоров было много разговоров об этом.

«Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы», – ответил Медведев, передает РИА «Новости».

По словам премьера, США продолжают неверную политику в отношении Латинской Америки. «Вы знаете, мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут. И дело не в каких-то их ошибках, просчетах или зачастую неверной такой очень, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям. Нет, просто мы хотели бы развивать отношения со всеми странами Латинской Америки, а Куба – это наш традиционный партнер», – заявил Медведев.

Премьер также заявил, что Россия найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову. «Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты», – заявил Медведев.

Он подчеркнул необходимость обсуждать и дальнейшее развитие экономических связей с Кубой, которые в последнее время, по его словам, развиваются вполне успешно. «Во-первых, у нас вырос товарооборот за последние годы, причем достаточно значительно. Где-то, может быть, процентов на 20–30. Это, конечно, не великие суммы, тем не менее это уже сотни миллионов долларов. Во-вторых, растут инвестиции», – пояснил глава кабмина.

Премьер напомнил, что в ходе его визита подписано соглашение с кубинцами, согласно которому российская сторона будет заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети острова, которая составляет практически тысячу километров. Проект даст также десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе, добавил Медведев.

По его словам, сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны России, как это было в советское время. «Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Все изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что Куба рассчитывается с Россией по долгам и готова погасить их все. «Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад - допустим, ещё лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят», – сказал Медведев.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.