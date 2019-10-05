Больше 45 человек эвакуировали из-за задымления на горнообогатительном комбинате в КЧР

Задымление произошло в находящемся на глубине 450 метров блоке горнообогатительного комбината «Урупский» в Карачаево-Черкесии (КЧР), эвакуированы 46 человек, сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что произошло «задымление силового кабеля в одном из блоков на глубине 450 метров, дым выводят через вентиляцию», передает РИА «Новости».

Отмечается, что пострадавших нет, «46 человек сразу были эвакуированы на поверхность».

По предварительным данным, возгорания не было.

Горнообогатительный комбинат «Урупский» был построен для добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупской группы месторождений, расположенной в предгорьях Северного Кавказа в Карачаево-Черкесии.

Первые объекты на месторождении были введены в эксплуатацию в 1968 году. Урупский подземный рудник сдан в эксплуатацию в 1971 году.