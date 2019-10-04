Сдавшемуся Кадырову виновнику ДТП на Можайском шоссе вынесен приговор

Муслиму Джамбекову, который сдался главе Чечни Рамзану Кадырову после ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибла женщина и ее несовершеннолетняя дочь, вынесен приговор.

Кунцевский районный суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и лишил водительских прав на этот же срок, передает «Московский комсомолец».

Суд, решая судьбу Джамбекова, учел, что тот выплатил пострадавшим 1,3 млн рублей.

Осужденный остался недоволен приговором и планирует подать апелляцию, отмечает издание.

Напомним, 24 марта Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия. Когда в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя сдаться полиции и «не позорить свой род». Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине и был арестован.