Лукашенко и Зеленский «обмыли» новый договор между Украиной и Белоруссией

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе форума регионов в Житомире чокнулись стаканами перед аудиторией и выпили их содержимое, после пошутили на эту тему.

Во время объявления о подписанном договоре между странами на 543 млн долларов главы государств разлили по стаканам содержимое бутылки, чокнулись и выпили. Видеозапись момента опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

«Мы за это (за договор – прим. ВЗГЛЯД) пьем водичку», – пошутил Зеленский.

«Что поставили, то и пьем», – отреагировал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Белоруссия и Украина могли бы совместно проводить масштабные международные соревнования