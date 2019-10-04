Лукашенко допустил проведение Олимпийских игр совместно с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Белоруссия и Украина могли бы совместно проводить масштабные международные соревнования, в том числе Олимпийские игры. Об этом глава Белоруссии заявил в ходе своего выступления на форуме регионов двух стран в Житомире.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины (Владимира Зеленского), который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу», – приводит слова Лукашенко БелТА.



Ранее Лукашенко уже говорил, что Белоруссия могла бы провести летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.