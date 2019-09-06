Лукашенко захотел провести совместную с Россией или Украиной Олимпиаду

Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести летнюю Олимпиаду, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами – прим. ВЗГЛЯД), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что объекты под Олимпийские игры в Белоруссии готовы.

«Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», – сказал Лукашенко.

Напомним, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

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