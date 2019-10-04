Кедми: Рано или поздно иранцы отпустят российскую журналистку

«У иранцев обсессивное отношение к Израилю. Большинство их оценок – это болезненная паранойя. Если у них сохранились остатки здравого смысла, тогда российскую журналистку скоро отпустят», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, комментируя задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

«Во-первых, если бы задержанная в Иране гражданка России действительно была завербована израильской разведкой Моссад, там уж наверное постарались бы, чтобы у нее не было отметок в паспорте о пребывании в Израиле, – сказал Яков Кедми. – Поскольку она журналистка, естественно она бывала в Израиле, возможно готовила оттуда репортажи. Кроме того, вряд ли бы Моссад вербовал гражданку России, это можно было сделать в самом Иране. Там есть, например, «Движение женщин Ирана».

Но даже если бы Моссад пошел на вербовку российской журналистки, это было бы весьма проблематично, потому что российские спецслужбы значительно более профессиональны, чем иранские, добавил собеседник.

«В ФСБ обязательно отреагировали бы на попытку Моссад завербовать гражданку России. Тем более для деятельности в третьей стране. Так что все, что иранцы говорят сейчас, это выдумки. Глупая и непрофессиональная попытка что-то раздуть. Ситуация совершенно не похожа ни на методы работы израильских разведслужб, ни на методы работы российской Федеральной службы безопасности», – подчеркнул Кедми.

«У иранцев обсессивное отношение к Израилю. По большей части, все их оценки из области фантазий и болезненной паранойи. Я думаю, что та оперативная группа Моссад, которая похитила в прошлом году архив ядерной программы Ирана, не работала по израильским паспортам. Они въехали в Иран и выехали оттуда по совершенно другим документам», – поделился экс-глава израильской спецслужбы.

«Рано или поздно иранцы отпустят гражданку России, поскольку вся эта ситуация вызывает международное напряжение. Особенно с учетом того, что обвинения в адрес задержанной абсолютно надуманные. Если у иранцев сохранились остатки здравого смысла, они это сделают быстро. Если нет, пройдет немного времени, но все равно отпустят. Я уверен, что Россия адекватно отреагирует на арест своей гражданки в Иране, тем более по таким нелепым обвинениям», – заключил Яков Кедми.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российская журналистка Юлия Юзик была задержана в пятницу в Тегеране. Об этом сообщили ее коллега Борис Войцеховский. В посольстве России в иранской столице подтвердили факт задержания и сообщили, что занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.

Напомним, это не первый случай задержания представителей СМИ в Иране. Так, в июне 2017 года был задержано двое журналистов Russia Today во время проведения съемок в районе иранского парламента. Правда, после необходимых проверок, сотрудники телеканала продолжили свою работу, писала Газета.ru.

А вот 37-летней британской подданной с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф повезло меньше. В апреле 2016 года Ирландские власти обвинили ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ, сообщало агентство «РИА Новости». Суд в Иране приговорил британку к пяти годам лишения свободы.