Посла Ирана вызвали в МИД в связи с задержанием россиянки в Тегеране

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием в Тегеране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля российской журналистки и писательницы Юлии Юзик, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», – написала Захарова в Facebook.

Тем временем в российском посольстве в Тегеране уточнили, что задержание журналистки произошло 2 октября в одном из отелей иранской столицы. При этом дипломаты отметили, что Юзик не информировала посольство о своем приезде в Тегеран и изъятии у нее паспорта в аэропорту, передает ТАСС.

В четверг стало известно о задержании Юзик в Тегеране. Иран заподозрил россиянку в шпионаже на Израиль. Юзик может грозить до 10 лет тюрьмы. Суд состоится 5 октября.