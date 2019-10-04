Глава СЖР объяснил, почему Иран заподозрил россиянку в шпионаже на Израиль

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал задержание в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля российской журналистки и писательницы Юлии Юзик.

«Сейчас наш международный отдел активно работает. Связываемся с посольством Ирана, связываемся с нашими коллегами в Иране. У нас там достаточно хорошие связи», – сказал он «Ридусу».

Соловьев подтвердил, что российскую журналистку действительно обвиняют в связи с израильскими спецслужбами.

По его мнению, причиной подозрений в адрес россиянки стали израильские визы. «Но, скорее всего, просто иранские пограничники заметили у нее в паспорте израильские визы – понятно, как к израильским визам в Иране относятся», – сообщил он.

«Надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация разрешится», – добавил Соловьев.

38-летняя Юлия Юзик является автором книг «Невесты Аллаха» (про террористок-смертниц) и «Бесланский словарь». Работала в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Русском Newsweek».

Накануне Юзик была задержана в Тегеране. Об этом стало известно в четверг. В посольстве России в иранской столице подтвердили факт задержания и сообщили, что занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Россиянке может грозить до 10 лет тюрьмы. Сообщается, что суд состоится в субботу.

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