Иран заподозрил российскую журналистку в шпионаже на Израиль

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране, сообщили ее коллега Борис Войцеховский и дочь. В посольстве России в иранской столице подтвердили факт задержания и сообщили, что занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Войцеховский сообщил в Facebook, что Юлия Юзик была задержана в четверг в Тегеране и помещена в камеру. По его информации, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Журналист сообщил, что пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. «На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его при вылете из страны», – рассказал он, добавив, что в четверг россиянку, выломав дверь в номер гостиницы, забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Позвонить в Москву ей разрешили вчера (в четверг, 3 октября – прим. ВЗГЛЯД) вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд», – сообщил журналист.

По информации Войцеховского, россиянка обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Дочь Юлии Юзик сообщила на ее странице в Facebook, что по телефону с задержанной разговаривала ее бабушка. «В который раз прослушав ее голосовые, оставленные на случай, если случится что-то подобное, я стала думать, как помочь: связалась с некоторыми знакомым, собрала для бабушки нужные документы. Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала», – написала дочь Юлии, добавив, что суд над россиянкой назначен на субботу.

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил ТАСС, что в диппредставительстве знают о задержании журналистки и занимаются выяснением подробностей.