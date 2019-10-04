Кремль сообщил о продолжении работы по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

Работы по обмену украинских и российских удерживаемых лиц продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами, что Москва давно отмечала: «в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», и это должно быть окончательной целью», передает РИА «Новости».

«Все это зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться», – добавил он.

Пресс-секретарь главы государства заявил также, что в данный момент ведется подготовка к саммиту в «нормандском формате» по Украине на уровне помощников президентов. При этом точных сроков пока нет.

«Речь идет о четырех главах государств, которые естественно имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», – добавил он.

Напомним, в «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция и Германия.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал сроки проведения «масштабного обмена» заключенными с Россией.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события.

После президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что работа над новым обменом заключенными с Киевом ведется.

Ее коллега, уполномоченная Рады Денисова назвала число граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы на территории России.

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