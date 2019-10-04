Кремль сообщил о продолжении работы по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Порошенко начинает большой торг с Зеленским

Порошенко активно вставляет палки в колеса ЗеленскомуФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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              Кремль сообщил о продолжении работы по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

              4 октября 2019, 12:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Работы по обмену украинских и российских удерживаемых лиц продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              Песков сказал, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами, что Москва давно отмечала: «в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», и это должно быть окончательной целью», передает РИА «Новости».

              «Все это зависит от готовности двух сторон. Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться», – добавил он.

              Пресс-секретарь главы государства заявил также, что в данный момент ведется подготовка к саммиту в «нормандском формате» по Украине на уровне помощников президентов. При этом точных сроков пока нет.

              «Речь идет о четырех главах государств, которые естественно имеют насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», – добавил он.

              Напомним, в «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция и Германия.

              Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал сроки проведения «масштабного обмена» заключенными с Россией.

              Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого события.

              После президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

              Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что работа над новым обменом заключенными с Киевом ведется.

              Ее коллега, уполномоченная Рады Денисова назвала число граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы на территории России.

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