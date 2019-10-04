Защитившей школьников при нападении учительнице вручили медаль в Перми

Защитившей своих учеников во время нападения на школу в Перми учительнице Наталии Шагулиной вручили медаль СК «Доблесть и отвага», сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

В сообщении на сайте СК указывается, что 3 октября «в торжественной обстановке руководитель пермского СУ СК Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК вручил учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Педагога наградили за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года, когда во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов.

Во время вручения медали Сарапульцев подчеркнул: подвиг Шагулиной, ее самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Ранее Шагулина по указу президента России Владимира Путина была награждена медалью «За отвагу».

Напомним, 1 октября в Перми суд вынес приговор сотруднице ЧОП Яне Галкиной, охранявшей школу в день нападения на нее двух подростков.

В январе 2018 года в пермской школе между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

Отмечалось, что Шагулина во время конфликта приняла весь удар на себя. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее к медали «За отвагу».

Устроившие поножовщину подростки не смогли объяснить следователям мотивы своего поступка. Одного из них приговорили к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии, второго – к семи годам воспитательной колонии.