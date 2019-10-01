Суд вынес приговор женщине, охранявшей пермскую школу во время нападения

В Перми вынесен приговор сотруднице ЧОП Яне Галкиной, охранявшей школу в день нападения на нее двух подростков.

«Суд приговорил: признать Галкину Яну Михайловну виновной ... и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с установлением ограничений не выезжать за пределы Пермского района, не изменять место жительства и пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор», – сказал судья Олег Спиридонов, передает РИА «Новости».

По мнению суда, в действиях Галкиной усматривается преступная небрежность. «Невыполнение своих обязанностей Галкиной было вызвано заблуждением, связанным с объективными причинами», – подвел итог Спиридонов.

Галкина в ходе судебного разбирательства заявила, что осужденный 10-классник проник в школу по своей школьной карте, второй нападавший подросток записался в журнал посещений.

Гособвинитель отмечал, что этот порядок противоречит пропускному режиму. Также охранница не проверила сумки подростков, в которых были ножи и горючая жидкость.

По мнению следствия, несоблюдение пропускного режима привело к тому, что нападавшие проникли в школу, приняли алкоголь в туалете и напали с ножами на детей и учительницу.

Галкина не признала вину в суде, она заявила, что пропустила подростков по устному распоряжению руководства школы.

Во время рассмотрения дела суд решил, что преступление не соответствует предложенной обвинением квалификации, в связи с чем суд вынес решение в соответствии с частью 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Напомним, в январе 2018 года в пермской школе между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

Учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее к медали «За отвагу». Устроившие поножовщину подростки не смогли объяснить следователям мотивы своего поступка.

Одного подростка приговорили к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии, второго – к семи годам воспитательной колонии.