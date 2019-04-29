Напавшему на пермскую школу подростку вынесли приговор

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НОВОСТЬ ЧАСА:Итоги шоу «Голос.Дети» проверит партнер Интерпола
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России
Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе
Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика
Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии
Тюмень спасли от боевиков
Детский «Голос» как урок элитам
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина
Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Русский паспорт все равно лучше
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 6 комментариев
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России
В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский мечПодробности...
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
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