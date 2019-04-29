Напавшему на пермскую школу подростку вынесли приговор

В Перми суд вынес приговор второму подростку, совершившему в январе 2018 года нападение на местную школу.

Мотовилихинский районный суд признал молодого человека виновным в совершении покушения на убийство и приговорил его к семи годам заключения в воспитательной колонии, а также принудительному лечению и наблюдению у психиатра, передает ТАСС.

Кроме того, суд назначил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере 7 млн рублей.

Напомним, в январе 2018 года в пермской школе между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

Учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее к медали «За отвагу». Устроившие поножовщину подростки не смогли объяснить следователям мотивы своего поступка.

Второго подростка ранее приговорили к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.