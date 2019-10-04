Британия отвергла предложение России по ракетному мораторию

Великобритания получила предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, но позиция Соединенного Королевства по этому вопросу совпадает со взглядами союзников по НАТО, сообщил британский посол в Москве Лори Бристоу.

«Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты. Это, таким образом, является причиной проблемы», – сказал он, передает ТАСС.

Бристоу также сообщил, что Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года в Москве. «Конечно, достижения союзников военного времени очень важны для Соединенного Королевства, жертвы, принесенные этим поколением, очень важны для нас. Мы решим ближе к дате, как мы с нашими союзниками и партнерами отметим эти события», – сказал он.

В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

Политолог-международник Иван Тимофеев, комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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