Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах

Две студентки актерской школы американского артиста Джеймса Франко заявили, что тот домогался до них и заставлял сниматься в откровенных сценах, прикрываясь обучением.

Девушки пришли в актерскую школу Studio 4, чтобы развить актерский талант, однако столкнулись с домогательствами со стороны основателя учреждения – американского актера, режиссера и продюсера Джеймса Франко, сообщает The NewYork Times.

Утверждается, что Франко и несколько его партнеров проводили в школе прослушивания для съемок в фильмах, которые в итоге так и не вышли в свет. При этом они оказывали недвусмысленные знаки внимания начинающим актрисам, «сексуализируя свою власть учителя и работодателя».

Студентки, заявившие о домогательствах к ним, начали обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе в 2014 году. Девушкам обещали дать возможность пройти прослушивание для съемок в независимых фильмах Джеймса Франко.

Также в школе им предложили дополнительные мастер-классы, в том числе отдельные занятия, где актеров обучали технике съемок сексуальных сцен – при этом студенты, желавшие посетить эти уроки должны были пройти прослушивание на камеру.

На прослушивании женщинам предлагалось «выйти за пределы зоны комфорта», а в ходе мастер-класса их заставляли участвовать в имитации полового акта, причем с нарушением стандартов съемок подобных сцен.

Отмечается, что участие в данных мастер-классах предлагалось исключительно молодым девушкам.

Джеймс Франко – американский актер, режиссер и продюсер. Он прославился исполнением роли Джеймса Дина в одноименном биографическом фильме 2001 года, а также ролями в кинолентах «Человек паук» (2002 год; роль Гарри Озборна), «Тристан и Изольда» (2006 год; роль Тристана), «127 часов» (2010 год; роль Арона Ралстона), «Дитя божье» (2013 год; роль Джерри) и многих других.

В 2014 году он открыл школу актерского мастерства Studio 4, которая имела филиалы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В 2018 году студентки киношколы обвинили Франко в сексуальной эксплуатации.