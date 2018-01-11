Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальной эксплуатации

Пять женщин обвинили актера, режиссера и продюсера Джеймса Франко в недостойном поведении и сексуальной эксплуатации, пишет Los Angeles Times.

Четверо из заявивших об инцидентах являлись студентками киношколы, в которой Франко преподает, а пятая назвала его своим гуру, передает «Российская газета».

Отмечается, что студентки соглашались на все предложения, полагая, что таким образом это может сказаться на их дальнейшей карьере.

При этом женщины, как отмечается в публикации, понимали, что Джеймс Франко занимается злоупотреблением, принуждая их сниматься в откровенных сценах.

Ранее Франко уже оказался в центре секс-скандала. Как сообщила актриса Вайолет Пейли, Джеймс Франко пытался принудить ее к оральному сексу, а также соблазнить ее 17-летнюю подругу. По словам ученицы его киношколы Сары Титер-Каплан, Франко заставил ее раздеться на съемочной площадке, так как этого якобы требовал контракт.

В четверг сообщалось, что после обвинений в сексуальных домогательствах художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Британии Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты. Также сообщалось, что в сексуальных домогательствах обвинен создатель комиксов Marvel Стэн Ли, которому сейчас 95 лет.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и множество менее известных американских мужчин поплатились карьерой за домогательства. При этом представительницы творческих профессий Франции, включая актрису Катрин Денев, подписали опубликованную в газете Le Monde петицию за право мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания противоположному полу.