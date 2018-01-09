Катрин Денев поддержала право мужчин оказывать знаки внимания женщинам

Представительницы творческих профессий Франции, включая актрису Катрин Денев, подписали опубликованную в газете Le Monde петицию за право мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания противоположному полу.

«Изнасилование – это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, – нет», – цитирует обращение «Интерфакс».

В петиции подчеркивается, что «охота на ведьм», выросшая из «разумного протеста против сексуального насилия в профессиональной жизни женщин», в перспективе может стать угрозой сексуальной свободе в мире.

Отмечается, что «мужчин наказали без долгих разбирательств, вынудили уйти с работы из-за того, что они потрогали чью-то коленку или попытались поцеловать».

Авторы петиции отмечают, что кампании против домогательств являются «пуританскими», признавая и выступая в защиту сексуальной свободы, для которой «право соблазнять и приставать является принципиально значимым».

Женщины «прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания», отмечаются авторы обращения, добавляя, что четко отличают «неуклюжие попытки кого-то подцепить от сексуального насилия».

Кроме Катрин Денев петицию подписали радиоведущая Брижит Лаэ, журналистка Элизабет Леви, писательница Катрин Милле, актриса Катрин Роб-Грийе, психоаналитик Сара Шиш и другие. Всего под обращением поставили свои подписи более 100 француженок.

Напомним, эксперты Центра творческого развития русского языка назвали десятку главных слов 2017 года, в которую вошло слово «харассмент» и его русский перевод «домогательство».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и множество менее известных американских мужчин поплатились карьерой за то, что когда-то распускали руки (и не только руки).