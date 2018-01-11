Из-за секс-скандала 81-летний худрук британского оркестра покинул пост

Взгляд
11 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
Разделы

Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
Перейти а раздел…

В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
Перейти а раздел…

Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
Перейти а раздел…

США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
      Подробности...

      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Российские православные встретили Рождество 2018 года

      Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:СК напомнил результат проверки версии взрыва на борту Ту-154 Качиньского
          Мачеревич возглавил расследование смоленской катастрофыРоссия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕРейтинг доверия Путину в декабре достиг максимума за 2017 годВСУ подсчитали потери после боя в Донбассе
          Польша заявила о взрыве на борту самолета Леха КачиньскогоЗахарченко объявил об участии в выборах президента ДНРПентагон прокомментировал переговоры с Генштабом ВС РоссииПолиция Германии остановила фуры с американскими гаубицами
          Испытатель Ту-154 рассказал о согласии Польши с выводами комиссии МАКВ Турции арестован предполагаемый организатор убийства российского посла КарловаБерлин заявил о недопустимости политического вмешательства в проект «Северный поток – 2»Стивен Хокинг предсказал невыносимую жару на Земле

          Главная тема


          Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

          война на украине


          В ДНР объяснили заявление ВСУ о боевых потерях во время перемирия

          популярный мессенджер


          Дуров удивился называнию Telegram «российским»

          «недостаточно созрели»


          Пентагон заподозрили в искажении данных о подлодках нового поколения

          Мы и они


          Главред RT одним словом объяснила, что движет американской истерикой

          подсчет убытков


          Решение суда по спору Газпрома и «Нафтогаза» ударило по компаниям ЕС

          Борьба за космос


          Европа решила отказаться от конкурента «Протона»

          Борьба с антисемитизмом


          Власти Германии предложат беженцам тур по нацистским концлагерям

          дискредитация России


          Вице-спикер ГД оценил разоблачение ВАДА хакерами Fancy Bears

          эра популизма


          Кирилл Бенедиктов: Феномен Грудинина должен иметь гораздо более фундаментальную причину

          Площадь Немцова


          Ирина Алкснис: Проявление безумия, что все шире и глубже охватывает американское общество

          «Нужна ли нам демократия?»


          Андрей Бабицкий: Давайте сравним наше общество начала 1990-х годов и сегодняшний его извод

          на ваш взгляд


          Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?

          Из-за секс-скандала 81-летний худрук британского оркестра покинул пост

          11 января 2018, 01:11

          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати

          После обвинений в сексуальных домогательствах художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты.

          В 2017 году сообщалось, что швейцарца, которому сейчас 81 год, обвинили в домогательствах три оперные певицы и сотрудница оркестра. По их словам, домогательства совершались в период с 1985 по 2010 год.

          Дютуа отверг обвинения, но несколько оркестров отказались с ним работать, передает РИА «Новости».

          С Королевским филармоническим оркестром контракт был заключен до октября 2019 года.

          В совместном заявлении администрации оркестра и Дютуа указывается, что дальнейшая работа Дютуа «неприемлема» из-за «затянувшейся неопределенности и сообщений СМИ». Дютуа «продолжает консультации с юристами».

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и множество менее известных американских мужчин поплатились карьерой за домогательства. При этом представительницы творческих профессий Франции, включая актрису Катрин Денев, подписали опубликованную в газете Le Monde петицию за право мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания противоположному полу.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............