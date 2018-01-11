Из-за секс-скандала 81-летний худрук британского оркестра покинул пост

После обвинений в сексуальных домогательствах художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты.

В 2017 году сообщалось, что швейцарца, которому сейчас 81 год, обвинили в домогательствах три оперные певицы и сотрудница оркестра. По их словам, домогательства совершались в период с 1985 по 2010 год.

Дютуа отверг обвинения, но несколько оркестров отказались с ним работать, передает РИА «Новости».

С Королевским филармоническим оркестром контракт был заключен до октября 2019 года.

В совместном заявлении администрации оркестра и Дютуа указывается, что дальнейшая работа Дютуа «неприемлема» из-за «затянувшейся неопределенности и сообщений СМИ». Дютуа «продолжает консультации с юристами».