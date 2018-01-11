Сиделки обвинили 95-летнего автора комиксов Marvel в домогательствах

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли, которому сейчас 95 лет, обвинен в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.

Компания по уходу за пожилыми людьми отказалась от работы с Ли – сиделки заявили, что тот просил их об оральном сексе, ходил перед ними голым, хватал их, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

Адвокат создателя комиксов сообщил, что Ли отвергает обвинения в домогательствах.