Алексей Гуськов заверил в трезвости своей супруги Вележевой во время авиаскандала

Муж актрисы Лидии Вележевой, которую сняли с борта самолета в Шереметьево, актер Алексей Гуськов заявил, что его жена не пила алкоголь и рассказал свою версию произошедшего.

«Я ничего не знал о произошедшем, поскольку находился на озвучании, а когда включил телефон, то посыпались сообщения. Долго не мог дозвониться до Лидии. Связь была плохая. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала», – рассказал Гуськов «Московскому комсомольцу».

«Лидия должна была вылететь утром в 7.55 мск, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе – человек летит на спектакль», – добавил он.

Актер также прокомментировал информацию о том, что Вележеву сняли с рейса из-за того, что она была в нетрезвом состоянии.

«Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса», – отметил Гуськов.

По его словам, решается вопрос о том, как актриса доберется в Израиль, где должен состояться спектакль, в котором она играет.

«Надо как-то ее отправить в Израиль. Мы занимаемся этим. Все билеты проданы, спектакль должен состояться», – подчеркнул актер.

Ранее сообщалось, что Вележева устроила дебош на борту самолета, из-за чего рейс не смог вылететь вовремя. Позже было опубликовано видео из салона самолета. Сама актриса заявила, что ее сняли с рейса «ни за что», и она намерена обратиться к президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию.