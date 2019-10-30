Актриса устроила дебош в самолете из Москвы в Тель-Авив

Пассажирка рейса Москва – Тель-Авив устроила дебош в аэропорту Шереметьево, сообщили в управлении на транспорте МВД по ЦФО.

«Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

На место происшествия отправились сотрудники МВД.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Лидии Вележевой.

Ранее СМИ сообщили, что актера сериала «Мент в законе» Василия Шендарова заподозрили в хищении 500 тыс. рублей.