Вележева изложила свою версию конфликта в Шереметьево

Актриса Лидия Вележева рассказала свою версию инцидента в Шереметьево, где из-за нее задержали рейс Москва – Тель-Авив.

Другие пассажиры сообщили, что артистка якобы могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, она отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла, пишет «Комсомольская правда».

Бортпроводники пытались уговорить Вележеву выполнить требования, в конечном итоге капитан остановил самолет и попросил полицейских вывести артистку, отмечает издание.

Сама актриса изложила другую версию происходивших событий. Она отметила, что рейс опоздал, и что ее сняли с рейса «ни за что».

«Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?» Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии», – сказала актриса.

Она добавила, что попросила полицейских посодействовать ей.

«Люди, которые сегодня придут на спектакль [в Израиле], не виноваты. А капитаны и сотрудники авиакомпании пытаются оправдать себя за счет простых людей. Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут», – пояснила Вележева.

Артистка отметила, что не употребляет алкоголь, и уточнила, что намерена обратиться к президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что Вележева якобы устроила дебош в самолете из Москвы в Тель-Авив, позже в сети опубликовали видеозапись конфликта.