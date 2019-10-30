Конфликт актрисы с полицейскими в Шереметьево сняли на видео

Видеозапись с конфликтом актрисы Лидии Вележевой и сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево опубликовали СМИ.

Конфликт произошел в салоне самолета между артисткой и правоохранительными органами, видеозапись опубликовал «Пятый канал».

Из-за скандала самолет развернули в момент выезда на взлетно-посадочную полосу, после чего его вернули на стоянку. Вележеву сняли с борта.

По данным канала, Вележева собиралась вылететь на гастроли в Нетанию, где должен был пройти спектакль с ее участием.

Ранее СМИ сообщили, что Вележева якобы устроила дебош в самолете из Москвы в Тель-Авив.