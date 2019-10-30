Губернаторы начали обсуждение вопросов региональной медицины

В городе Светлогорск Калининградской области главы российских субъектов начали обсуждение вопросов региональной медицины.

Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета, передает РИА «Новости».

Губернаторы в шести подгруппах обсуждают темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития звена высокотехнологичной медицинской помощи и другие.

«Обсуждаем первичное звено – то, на чем основывается медицина, это актуально для всех регионов. Обсуждаем, что нужно сделать, чтобы наши люди получали более качественное медицинское обслуживание», – сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Преимущество такого формата заключается в том, что губернаторам без членов правительства предлагают откровенно и искренне поговорить о проблемах. Важно, чтобы проблема была рассмотрена теми людьми, кто работает «на земле», и донесена до федеральных органов власти, чтобы решения соответствовали в полной мере проблематике», – добавил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который в рамках совещания работает в подгруппе по кадровому обеспечению, рассказал журналистам, что вопрос привлечения в регионы новых специалистов сегодня один из важнейших как в первичном звене, так и в высокотехнологичной медицине.

«Важнейший вопрос, который мы обсуждаем – это дифференциация заработных плат между регионами, которая, к сожалению, стимулирует отток специалистов в регионы с более высоким уровнем оплаты труда. Обсуждаем, какие могут быть здесь дополнительные решения, сверять их с теми предложениями, которые подготовило правительство, чтобы уже окончательное решение предлагать президенту», – сказал Развожаев.