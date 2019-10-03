Эксперт: Предложение Путина может привести к позитивным переменам в Персидском заливе

«Такая идея может стать позитивной. Но только если главные силы смогут найти общий знаменатель, к которому смогут прийти все остальные страны. Это очень непросто», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Цви Маген по поводу призыва Путина создать организацию по безопасности в Персидском заливе.

«Речь идет о том, что Россия берет на себя роль некоего посредника, подталкивает регион к договорному процессу. Напряжение сегодня там уже переливается через край, так или иначе нужно сдерживать игроков. Если получится, Россия будет стоять за позитивным развитием событий», – считает бывший посол Израиля в Москве, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Университета Тель-Авива Цви Маген.

По словам эксперта, Россия и США уже ищут общий знаменатель в вопросе смягчения «как минимум атмосферы» в Персидском заливе. «В последнее время в Персидском заливе были эксцессы, идет война, Йемен и Саудовская Аравия нанесли друг другу серии ударов. Из этого следует, что все мировые игроки с тревогой следят за этим регионом», – предупредил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин напомнил, что в июле Москва представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, которая остается «более чем актуальной» до сих пор.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства», – сказал Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».