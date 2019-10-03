Путин назвал условие признания Зеленского «честным и мужественным» политиком

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в желание украинского лидера Владимира Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Если сделает это – утвердится как честный и мужественный политик», – передает слова Путина РИА «Новости».

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», что стало едва ли не первым за долгое время шагом украинских властей на пути к выполнению Минских соглашений. Сразу после этого украинские националисты, не согласные с действиями Зеленского, начали митинг у офиса президента Украины в Киеве, потребовав от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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