Западная делегация опровергла заявления иностранных СМИ о притеснении татар в Крыму

Глава делегации западных стран, которая прибыла в Крым с визитом, Хендрик Вебер, заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности.

Вебер в ходе встречи с главой республиканского парламента Владимиром Константиновым отметил, что в западных СМИ крымские татары занимают «большое место». Эти СМИ сообщают, что якобы российские власти ловят крымских татар прямо на улицах и арестовывают, передает РИА «Новости».

Члены делегации посетили крымско-татарские поселения, где пообщались с духовным лидером народа. «Мы не увидели ничего такого, что написано на Западе», – уточнил Вебер.

«Мы представляем различные страны, но объединены одной целью: увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы», –сказал глава делегации.

В воскресенье в Крым прибыла крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Визит продлится до 6 октября.

Один из членов делегации отметил, что визит в Крым стал для него открытием.