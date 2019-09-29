Крым посетит крупная делегация из стран Запада

Крупная делегация из западных стран в воскресенье прибывает в Крым с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета полуострова Юрий Гемпель.

«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в ходе визита будет презентована книга «Наш Крым» главы общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», депутата земельного парламента Хендрика Вебера. Гемпель сообщил, что в этой книге много «объективных и положительных материалов», связанных с воссоединением Крыма с Россией и динамикой развития полуострова.

Официальная часть визита начнется с посещения Севастополя, затем состоится несколько публичных мероприятий в Симферополе. Кроме того, делегаты посетят Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского и международный детский центр «Артек».

«Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты», – сообщил Гемпель.

В начале сентября Крым уже посещала американская делегация.

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