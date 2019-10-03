Визит в Крым стал открытием для преподавателя из США

Преподаватель медицинской биологии из США Майкл Луис Уоттс, который прибыл в Крым в составе иностранной делегации, заявил, что посещение региона стало для него открытием, так как на Западе представления о ситуации в Крыму совсем иные.

Делегация, в составе которой 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии, прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье с целью укрепления связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.

«Целью было приехать и увидеть своими глазами, что происходит в Крыму. На западе всем распространяется информация, что Россия аннексировала Крым в результате так называемой «Крымской весны», что референдум был сфальсифицирован, а людей заставили в нем участвовать силой. Для меня визит в Крым – это определенное открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как ее пытаются описать у нас», – отметил Уоттс на встрече делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что в ходе визита делегация встретилась с представителями различных национальностей и вероисповеданий. «Везде мы увидели, что люди живут в гармонии», – сказал Уоттс.

Он пообещал, что когда вернется домой, расскажет соотечественникам правду о жизни в Крыму.

Ранее немецкая делегация, посетившая Крым в марте, была впечатлена изменениями, которые произошли на полуострове за пять лет в составе России.

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