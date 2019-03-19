Изменившийся за пять лет Крым впечатлил немецкую делегацию

Зампредседателя немецкого объединения «Общество безопасности и политики» Франк Порш, являющийся главой немецкой делегации, которая находится с визитом в Крыму, заявил, что иностранные гости впечатлены преобразованием Крыма за последние пять лет – с того момента, как полуостров вошел в состав России.

Порш заявил на встрече с руководством крымского парламента, что члены делегации «очень впечатлены тем, что произошло здесь за пять лет», они видят здесь «развитие и инвестиции», передает РИА «Новости».

«Нас впечатлил и Крымский мост, и новый аэропорт. Десять лет строился аэропорт в Германии, но до сих пор так и не готов», – добавил он.

На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

Нет

Я живу в Крыму



Глава немецкой делегации заявил также, что за время нахождения Крыма в составе Украины ничего для развития региона, в том числе для крымско-татарского народа, не делалось.

«Мы удивлены тем, что сделано за последние годы для этого народа», – подчеркнул Порш.

Он отметил, что делегация многое посмотрела в Крыму и увидела, что «люди здесь жизнерадостные и довольны своей жизнью».

Ранее немецкие СМИ написали, что воссоединение с Россией для Крыма оказалось ренессансом.