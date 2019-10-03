В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину

Генеральный директор крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен не исключил резкого роста цен на газ, если Москва, Киев и Еврокомиссия не смогут договориться по транзиту голубого топлива через Украину после 2019 года.

«Если не будет подписано соглашение между Россией и Украиной, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на газовый рынок. Как поставщики газа мы заинтересованы в том, чтобы газовый рынок был стабильным. … Поэтому я очень надеюсь, что эти консультации между Россией и Украиной будут успешны», – сказал он, передает РИА «Новости».

В то же время Мерен считает, что Европе не придется столкнуться с физическим недостатком газа. «На данный момент подземные хранилища газа заполнены, у нас есть альтернативные пути поставки газа: у нас есть газ, поступающий из Норвегии, у нас есть собственная добыча газа, и, в конце концов, у нас есть возможность получать СПГ», – отметил он.

Генеральный директор компании Wintershall Dea также заявил, что удивлен решением суда ЕС по доступу Газпрома к трубопроводу Opal. «Когда я услышал об этом решении Европейского суда, я был удивлен, я не ожидал такого. Что касается обоснования того решения, которое принял суд, для меня оно несколько запутано и неясно», – сказал он.

В частности, как пояснил Мерен, у него возник вопрос, каким образом могли быть не в полной мере учтены интересы Польши, если на протяжении последних лет ни одна компания, кроме Газпрома, не претендовала на получение 50% транзитных мощностей Opal через аукционы.

Говоря о реализации проекта «Северный поток – 2», Мерен заявил, что европейские партнеры делают все для успеха строительства газопровода. «Очень важно говорить о том, почему проект является столь значимым и почему нам необходимо иметь как можно больше источников поставок газа на европейском энергетическом рынке», – заявил он.

В среду президент Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину, если до конца 2019 года не будет подписан новый договор.

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко говорил, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, так как «переговоры так и не начинаются», хотя контракт завершится уже в конце этого года.

В Киеве также заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите.

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