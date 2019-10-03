В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину

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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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«Формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада

Формальное согласие на «формулу Штайнмайера» − это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Скандал вокруг «формулы Штайнмайера» продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в «подлом предательстве» и «сдаче на милость Москве», звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему. Подробности...
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Российские корпорации начали охоту на лучших студентов

Глава РСПП Александр Шохин гордится ролью одного из отцов-основателей олимпиады «Я – профессионал»Фото: пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»
Талантливым студентам уже в третий раз предоставили возможность не только получить образование в ведущих столичных университетах, но и сразу начать карьеру в таких крупных корпорациях, как «Росатом» или Сбербанк. В среду стартовал очередной сезон всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Интерес к ней проявляют не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров. Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европами внутри Евросоюза. Именно поэтому в Австрии был срежиссирован «Ибица-Гейт». Подробности...

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...
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Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
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              В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину

              3 октября 2019, 09:22

              Текст: Алина Назарова

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              Генеральный директор крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен не исключил резкого роста цен на газ, если Москва, Киев и Еврокомиссия не смогут договориться по транзиту голубого топлива через Украину после 2019 года.

              «Если не будет подписано соглашение между Россией и Украиной, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на газовый рынок. Как поставщики газа мы заинтересованы в том, чтобы газовый рынок был стабильным. … Поэтому я очень надеюсь, что эти консультации между Россией и Украиной будут успешны», – сказал он, передает РИА «Новости».

              В то же время Мерен считает, что Европе не придется столкнуться с физическим недостатком газа. «На данный момент подземные хранилища газа заполнены, у нас есть альтернативные пути поставки газа: у нас есть газ, поступающий из Норвегии, у нас есть собственная добыча газа, и, в конце концов, у нас есть возможность получать СПГ», – отметил он.

              Генеральный директор компании Wintershall Dea также заявил, что удивлен решением суда ЕС по доступу Газпрома к трубопроводу Opal. «Когда я услышал об этом решении Европейского суда, я был удивлен, я не ожидал такого. Что касается обоснования того решения, которое принял суд, для меня оно несколько запутано и неясно», – сказал он.

              В частности, как пояснил Мерен, у него возник вопрос, каким образом могли быть не в полной мере учтены интересы Польши, если на протяжении последних лет ни одна компания, кроме Газпрома, не претендовала на получение 50% транзитных мощностей Opal через аукционы.

              Говоря о реализации проекта «Северный поток – 2», Мерен заявил, что европейские партнеры делают все для успеха строительства газопровода. «Очень важно говорить о том, почему проект является столь значимым и почему нам необходимо иметь как можно больше источников поставок газа на европейском энергетическом рынке», – заявил он.

              В среду президент Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину, если до конца 2019 года не будет подписан новый договор.

              Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко говорил, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, так как «переговоры так и не начинаются», хотя контракт завершится уже в конце этого года.

              В Киеве также заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите.

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