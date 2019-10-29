Певица Наргиз отказалась извиняться за «пьяный» концерт в Уссурийске

Певица Наргиз заявила, что извиняться перед зрителями из Уссурийска за свое «пьяное» выступление не будет, так как считает, что все концерты тура прошли «феноменально».

«О чём вы говорите? Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что. И я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор», – сказала Наргиз в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам исполнительницы, новости про ее неудачные концерты распространяет продюсерский центр Максима Фадеева, с которым она разорвала контракт.

«Я имею в виду Макса Фадеева, его продюсерский центр, который всё никак не может успокоиться, я имею в виду Сергея Лаврова (промоутер, – прим. ВЗГЛЯД), на которого сейчас заведено уголовное дело по статье «клевета», – добавила исполнительница.

По ее словам, все концерты в рамках дальневосточного тура были хорошо приняты зрителями. «Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно», – подчеркнула она.

Наргиз также объяснила прозвучавшую со сцены нецензурную лексику. «Во-первых, у меня программа 18+. Во-вторых, ненормативная лексика у меня только в двух песнях. Из песни слов не выкинешь, извините, что есть, то есть», – заявила певица.

Напомним, зрители раскритиковали выступление Наргиз в Уссурийске, заявив, что во время концерта исполнительница пила виски и ругалась матом.

В августе продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз, по словам певицы, руководство MALFA сорвало все ее запланированные концерты.