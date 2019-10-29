Зрители в Уссурийске раскритиковали певицу Наргиз за «пьяный» концерт

Певица Наргиз выступила в Доме офицеров в Уссурийске, однако зрители концерт раскритиковали, заявив, что певица много ругалась матом и пила на сцене.

«В зале были взрослые люди, все пришли отдохнуть. Но когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке», – рассказала одна из зрительниц UssurMedia.

По словам публики, певица пила виски и много ругалась, многие люди не смогли дождаться конца выступления.

«Концерт начался с опозданием. Наргиз сразу сказала, что многие уйдут из зала, так и произошло после начала выступления. Много матов, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт – хаос, Наргиз постоянно пила виски. Ушли разочарованными, не стали дожидаться конца», – рассказал другой зритель.

Также зрители заявили, что на афише не было указано, что на концерте будут не популярные песни Наргиз, а «какой-то рок».

Кроме того, по словам жителей Уссурийска, певица просила зрителей пересесть поближе и «устроить кутеж». Видео с выступления опубликовано в Instagram ussurmedia.

Ранее певица Наргиз рассказала о своем конфликте с продюсером Максом Фадеевым.