Певица Наргиз раскрыла детали конфликта с Максом Фадеевым

Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA, который на днях расторг контракт с артисткой.

По словам певицы, руководство MALFA сорвало концерты, которые должны были состояться в этом месяце.

«Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, «Малфа» заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла... Попахивает 90-ми?» – написала Наргиз в Instagram.

Певица заявила, что «теряет дар речи» от «подлости и бесчестия». Она обвинила руководство продюсерского центра в «элементарной травле» и «перекрывании кислорода любыми возможными и невозможными путями».

Ранее стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой. Ей запретили исполнять музыкальные произведения продюсера. Кроме того, центр отказался от обязательств по запланированному на август туру.

Промоутер Сергей Лавров заявил, что причиной разрыва контракта стали «странности» в поведении певицы. Он утверждал, что Наргиз временами пропадала, употребляла алкоголь перед выходом на сцену, а также курила в запрещенных местах, за что организаторы концертов получали штрафы.