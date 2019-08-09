Юрист Наргиз раскрыл подробности ее конфликта с Фадеевым

Юрист исполнительницы Наргиз Закировой Бахмар Исмаилов раскрыл подробности конфликта певицы и ее продюсера Максима Фадеева.

Он отметил, что контракт с Фадеевым Наргиз заключила в 2014 году и за это время стала одним из самых успешных творческих проектов продюсерского центра. В этом году в августе намечался международный тур, по России, Израилю, Латвии. Первый концерт в рамках тура должен был пройти 8 августа в Воронеже, однако, по словам Исмаилова, за две недели до тура певица получила уведомление от лейбла о намерении расторгнуть с ней контракт, сообщает «Рен ТВ».

«Также мы получили запрет на исполнение всех музыкальных произведений, которые были созданы за это время, это более 23 хитов. Мы обратились в продюсерский центр для разъяснений, но до сегодняшнего дня мы не смогли достучаться до Максима Фадеева. Он не выходит на связь. Его ассистенты, помощники, весь офис до последнего момента утверждали, что все будет нормально, говорили, что будут пересматривать договор после завершения тура», - сказал юрист.

При этом со стороны продюсера требования певицы не исполнялись, отметил Исмаилов. Кроме того, американский тур Наргиз сорвался из-за того, что продюсерский центр не смог сделать для нее визу.

«Мы увидели странную ситуацию. Максим прекрасно понимал, что Наргиз долго ждала этого тура и готовилась, продавались билеты. За день до выезда мы узнаем, что организаторы концертов в Воронеже, Юрмале, Ростове получили от Фадеева предложение заменить Наргиз другим артистом лейбла. Он закрылся, ни с кем не общается и запретил ей исполнять песни, сорвал тур», - заявил Исмаилов.

«Мое мнение - сейчас у них произошло какое-то расхождение в понимании творческого будущего Наргиз. Вы знаете историю с «Серебром», когда ушли из коллектива девочки. Они обвинили его в том, что он заставлял их раскрепощаться. Я допускаю, что у Наргиз с Максимом могли произойти творческие разногласия, но то, что Максим злоупотребил своим правом ограничивать ее творческую деятельность, мы не ожидали», - сказал представитель певицы.

В 2017 году официальный представитель МИДа Мария Захарова поблагодарила Наргиз и продюсера Максима Фадеева за исполнение песни на ее стихи «Верните память».