Юнкер отреагировал на обвинения в алкоголизме

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме, заявив, что поначалу «сильно беспокоился» из-за слов об этом, но позже перестал ими интересоваться.

Юнкер сказал в интервью немецкой медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в ответ на соответствующий вопрос, что «поначалу это меня очень беспокоило», однако теперь он подобными заявлениями не интересуется, передает РИА «Новости».

Он напомнил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года, когда ему удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, а также по вопросам устранения барьеров в торговле и обнуления взаимных пошлин.

«Нельзя поставить Трампа на колени, когда входишь в Белый дом пьяным. А многие, которые в Белом доме еще не бывали, туда не пройдут, если они постоянно пьяны», – указал глава ЕК.

В интервью политик также отметил, что видит будущее Европы только в единстве.

«В начале 20 века Европа представляла 25% населения Земли. В конце 21 века это будет только 4%. Меня нервирует, что есть демагоги и популисты, которые всерьез заявляют, что если Европа снова разделиться на свои составляющие, то будет лучше. Ничто лучше не станет», – сказал он.

Напомним, ожидается, что 1 декабря Юнкер покинет должность главы ЕК, его сменит экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дел Ляйен.

При этом срок полномочий Юнкера истекает уже в конце октября, однако из-за того, что вовремя не были назначены все еврокомиссары, он еще месяц будет техническим главой ЕК.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в 18 октября политик со слезами на глазах заявил, что этот саммит стал для него последним.

Ранее звучали сомнения в том, сможет ли Юнкер доработать до окончания своих полномочий. Так, летом 2019 года он был отправлен на срочную операцию. Кроме того, его неоднократно обвиняли в «пьянстве» и «бесстыдстве» после эпизодов, когда он едва стоял на ногах и почти падал на коллег-политиков на саммите НАТО в 2018 году.