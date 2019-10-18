Юнкер заплакал перед журналистами

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС со слезами на глазах заявил, что этот саммит стал для него последним.

«Это был мой последний европейский саммит», – сказал Юнкер, отметив, что за пять лет пребывания на посту главы ЕК он участвовал почти в 150 саммитах, передает РИА «Новости».

«Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе», – добавил он, после чего на его глазах появились слезы.

В это время в зале повисла пауза, после чего журналисты зааплодировали Юнкеру.

Напомним, Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября 2019 года.

Ранее звучали сомнения в том, сможет ли Юнкер доработать до окончания своих полномочий. Так, летом 2019 года он был отправлен на срочную операцию.

Кроме того, его неоднократно обвиняли в «пьянстве» и «бесстыдстве» после эпизодов, когда он едва стоял на ногах и почти падал на коллег-политиков на саммите НАТО в 2018 году.

А в мае 2017 года также сообщалось, что на саммит в Женеве он пришел в нетрезвом состоянии, постоянно врезался в людей и мебель, а также развязно общался со своими помощниками.