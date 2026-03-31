Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Осколки ракеты упали рядом с посольством Украины в Тель-Авиве
Обломки ракет после обстрела Ирана повредили автомобили у посольства Украины
В центре Тель-Авива обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины, повредив припаркованные автомобили и витрины ближайших магазинов.
В Тель-Авиве обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает РИА «Новости».
На месте работают полиция и спасательные службы, район происшествия оцеплен и находится под контролем экстренных служб.
В результате падения осколков были повреждены автомобили и разбиты витрины нескольких магазинов неподалеку от дипмиссии. По данным службы скорой помощи Израиля, во время обстрела во вторник обломки ракет упали в нескольких местах в центральной части страны, пострадали шесть человек.
Ранее в Тель-Авиве дважды за утро звучала воздушная тревога. Армия Израиля сообщала о зафиксированных ракетных пусках с территории Ирана. В районе города прогремело несколько взрывов, после чего начались работы экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 марта в районе тель-авивского «Старого севера» обломки ракеты повредили автомобиль и дорожное покрытие рядом с дипломатическими миссиями, включая посольство Украины.
Суббоеприпас иранской ракеты ранее упал на жилой комплекс под Тель-Авивом и повредил дом.