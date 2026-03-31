Осколки ракеты упали рядом с посольством Украины в Тель-Авиве

Обломки ракет после обстрела Ирана повредили автомобили у посольства Украины

Tекст: Мария Иванова

В Тель-Авиве обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает РИА «Новости».

На месте работают полиция и спасательные службы, район происшествия оцеплен и находится под контролем экстренных служб.

В результате падения осколков были повреждены автомобили и разбиты витрины нескольких магазинов неподалеку от дипмиссии. По данным службы скорой помощи Израиля, во время обстрела во вторник обломки ракет упали в нескольких местах в центральной части страны, пострадали шесть человек.

Ранее в Тель-Авиве дважды за утро звучала воздушная тревога. Армия Израиля сообщала о зафиксированных ракетных пусках с территории Ирана. В районе города прогремело несколько взрывов, после чего начались работы экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 марта в районе тель-авивского «Старого севера» обломки ракеты повредили автомобиль и дорожное покрытие рядом с дипломатическими миссиями, включая посольство Украины.

Суббоеприпас иранской ракеты ранее упал на жилой комплекс под Тель-Авивом и повредил дом.