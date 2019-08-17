Юнкер отправлен на срочную операцию

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск по медицинским причинам. Его отправили в Люксембург для проведения срочной операции, сообщили в Еврокомиссии.

Сообщается, что Юнкеру проведут холецистэктомию – хирургическое удаление желчного пузыря, передает РИА «Новости».

Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября 2019 года.

Следующим главой ЕК станет Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии.

Ранее звучали сомнения в том, что Юнкер сможет доработать до окончания своих полномочий. Его обвиняли в «пьянстве» и «бесстыдстве» после эпизодов, когда он едва стоял на ногах и почти падал на коллег-политиков. Так, газета Soir сообщала, что Юнкер испытывает проблемы с алкоголем, а также является заядлым курильщиком. В мае прошлого года сообщалось, что он пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии, постоянно врезался в людей и мебель, а также развязно общался со своими помощниками.

Официально странное поведение Юнкера объясняли «болезненными приступами ишиалгии» – боли в пояснице.