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17 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори, что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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              Потомок русского барона возглавила Европу

              Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосования   17 июля 2019, 12:00
              Фото: Vincent Kessler/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты.

              Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Она получила 383 голоса из 750 – на восемь больше необходимого минимума. Но ему предшествовала сложнейшая интрига. Сначала главы европейских государств и правительств в течении трех специальных саммитов не могли согласовать кандидатов на руководящие посты в Евросоюзе – и в первую очередь на должность руководителя Еврокомиссии. Потом часть фракций Европарламента, обиженная тем, что руководители европейских стран отказались от партийного принципа выдвижения кандидатов, обещали голосовать против кандидатуры фон дер Ляйен. Но в итоге 60-летняя соратница Меркель все-таки получила заветное кресло.

              Перед голосованием фон дер Ляйен назвала свои приоритеты – борьба с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции, обеспечение гендерного равенства и защита женщин от насилия. Она отметила что НАТО должно сохранить ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности. «Европе следует говорить в мире более громким и единым голосом», – заявила будущая глава европейского правительства.

              Впервые с 1968 года Европу возглавит представитель Германии – впрочем, в 60-е годы не было еще Евросоюза, а Европейское экономическое сообщество и близко не подошло к той степени интеграции, на которую вышел сейчас ЕС. Усиливает символизм нынешнего избрания немецкого кандидата и то, что оно произошло на фоне Брексита – то есть перехода проекта евроинтеграции к новой, еще более центростремительной стадии.

              Избрание Урсулы фон дер Ляйен символично не только потому, что она немка.

              Новый европейский премьер принадлежит к потомственной немецкой аристократии.

              Причем не только через мужа, чью фамилию носит, но и по рождению.

              Ее отец Эрнст Альбрехт относится к одному из известных саксонских родов – хотя, конечно, не столь старому и родовитому, как фон дер Ляйен. Альбрехты известны всего с конца 15-го века. Другие предки Урсулы, породнившиеся с Альбрехтами, это бременские купцы Кнупы. Ее прапрапрадед Людвиг Кнуп большую часть своей жизни проработал в России, начав с организации вместе с Саввой Морозовым первой машинной текстильной фабрики и дойдя до получения от императора Александра Второго баронского титула.

              Отец Урсулы Альбрехт в течении 14 лет занимал пост премьер-министра Нижней Саксонии – одной из важнейших немецких земель. В 1990-м его преемником на этом посту стал социал-демократ Герхард Шредер, будущий канцлер. Альбрехт принадлежал к ХДС – как и его дочь, которая пришла в политику в конце 90-х, но уже в 2005-м стала министром в первом правительстве Ангелы Меркель, сменившей у власти в Берлине как раз Шредера. Ничего особенного – круг немецкой элиты на самом деле довольно узок.

              При этом фон дер Ляйен провела много времени за границей, начиная с самого рождения. Ведь ее отец в 1958 году работал в Брюсселе – в аппарате Европейского объединения угля и стали, преобразованного потом в Европейское экономическое сообщество (из которого потом и вырос Евросоюз). В общей сложности он проработал там 17 лет, в конце своей общеевропейской карьеры занимая пост руководителя дирекции по конкуренции. То есть, по сути, одного из министров тогдашнего прообраза европейского правительства.

              Теперь его дочь возглавит всю Европу и вернется в Брюссель, в котором жила до 13 лет. Надо сказать, что долго жить в Нижней Саксонии у Урсулы никогда не получалось. В 1971-м она пошла в школу в Ганновере, потом поступила в университет, но уже в 1978-м ее отправили в Лондонскую школу экономики. Как теперь выясняется, это было связано с угрозой ее жизни. Как пишет The Telegraph, ее отец, премьер-министр Нижней Саксонии, «получил наводку, что пресловутая «Фракция Красной армии», также известная как банда Баадера – Майнхоф, готовит нападение на его дочь»:

              «Перед госпожой фон дер Ляйен – в девичестве Урсулой Альбрехт – встал выбор: остаться учиться в Германии под круглосуточной охраной либо переехать в Лондон под псевдонимом...

              Опасаясь за свою жизнь, 19-летняя госпожа фон дер Ляйен поступила в Лондонскую школу экономики под вымышленным именем. Спустя много лет она призналась, что год, проведенный в Лондоне, сформировал ее мировоззрение и открыл ей глаза на «новую свободу» и «радость жизни», которых в «белой» Германии тогда не было и в помине».

              Через год Урсула вернулась в Германию, чтобы продолжить изучать медицину в Ганновере. Окончив вуз, поступила в аспирантуру, работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники, защитила диссертацию. Но уже в 1992-м уехала с мужем в США. Следующие четыре года, пока он работал преподавателем Стэнфордского университета, семья прожила там. У пары семеро детей – нетипично для современной немецкой политической элиты.

              Вернувшись в Германию, фон дер Ляйен преподавала медицину в родном ганноверском вузе и в 2003-м внезапно пошла в политику. Сначала в местную, нижнесаксонскую, но всего спустя пару лет перебралась в Берлин, и не абы куда, а стала министром по делам семьи в правительстве Меркель. Урсуле было 47 лет, но до этого ее никто не знал не только на общегерманском, но, по сути, и на нижнесаксонском уровне. Зато все хорошо знали ее отца.

              За 14 лет пребывания в правительствах Меркель фон дер Ляйен сменила три министерских портфеля. Дольше всего, пять с половиной лет, руководила министерством обороны, будучи первой в Германии женщиной – главой оборонного ведомства. Теперь ее начальница Меркель хочет сделать ее первой женщиной – главой европейского правительства.

              Точнее, вначале Меркель хотела видеть во главе Еврокомиссии Манфреда Вебера – главу фракции Европейской народной партии в Европарламенте, баварского политика из ХСС, большую часть своей политической жизни проведшего в Брюсселе. И хотя ЕНП по итогам майских выборов удалось сохранить крупнейшую фракцию в Европарламенте, против планов Меркель выступил Макрон. Он продвигал своих кандидатов. Но в итоге, понимая, что они не проходят, предложил компромисс в виде Урсулы фон дер Ляйен. Так звучит полуофициальная версия, но что-то заставляет в ней сомневаться. Хотя ни Вебер, ни фон дер Ляйен не являются сильными политиками, вес последней все же больше – как и ее близость к Меркель. На первый взгляд, непонятно, зачем Макрону бунтовать против одного немца, чтобы в итоге получить другого, если, конечно, не учитывать тайные механизмы функционирования европейских элит и формирования общеевропейского руководства.

              Фон дер Ляйен – тень и протеже Меркель. Если Меркель покинет пост главы немецкого правительства досрочно – а шансы на развал берлинской коалиции и ее правительства уже в этом году достаточно велики – положение фон дер Ляйен ослабнет. Конечно, любой новый немецкий канцлер будет всячески поддерживать главу общеевропейского правительства, представляющего Германию, даже если они будут принадлежать к разным немецким партиям. Но вот будет ли Урсула проводить политику евроинтеграции, исходя в первую очередь из немецких интересов? Или в ней возобладает общеевропейский дух – на что мог делать ставку Макрон и те силы, что продвигали ее кандидатуру? Об этом мы узнаем довольно скоро – после того, как в конце октября фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии.


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