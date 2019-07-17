Потомок русского барона возглавила Европу

Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты.

Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Она получила 383 голоса из 750 – на восемь больше необходимого минимума. Но ему предшествовала сложнейшая интрига. Сначала главы европейских государств и правительств в течении трех специальных саммитов не могли согласовать кандидатов на руководящие посты в Евросоюзе – и в первую очередь на должность руководителя Еврокомиссии. Потом часть фракций Европарламента, обиженная тем, что руководители европейских стран отказались от партийного принципа выдвижения кандидатов, обещали голосовать против кандидатуры фон дер Ляйен. Но в итоге 60-летняя соратница Меркель все-таки получила заветное кресло.

Перед голосованием фон дер Ляйен назвала свои приоритеты – борьба с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции, обеспечение гендерного равенства и защита женщин от насилия. Она отметила что НАТО должно сохранить ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности. «Европе следует говорить в мире более громким и единым голосом», – заявила будущая глава европейского правительства.

Впервые с 1968 года Европу возглавит представитель Германии – впрочем, в 60-е годы не было еще Евросоюза, а Европейское экономическое сообщество и близко не подошло к той степени интеграции, на которую вышел сейчас ЕС. Усиливает символизм нынешнего избрания немецкого кандидата и то, что оно произошло на фоне Брексита – то есть перехода проекта евроинтеграции к новой, еще более центростремительной стадии.

Избрание Урсулы фон дер Ляйен символично не только потому, что она немка.

Новый европейский премьер принадлежит к потомственной немецкой аристократии.

Причем не только через мужа, чью фамилию носит, но и по рождению.

Ее отец Эрнст Альбрехт относится к одному из известных саксонских родов – хотя, конечно, не столь старому и родовитому, как фон дер Ляйен. Альбрехты известны всего с конца 15-го века. Другие предки Урсулы, породнившиеся с Альбрехтами, это бременские купцы Кнупы. Ее прапрапрадед Людвиг Кнуп большую часть своей жизни проработал в России, начав с организации вместе с Саввой Морозовым первой машинной текстильной фабрики и дойдя до получения от императора Александра Второго баронского титула.

Отец Урсулы Альбрехт в течении 14 лет занимал пост премьер-министра Нижней Саксонии – одной из важнейших немецких земель. В 1990-м его преемником на этом посту стал социал-демократ Герхард Шредер, будущий канцлер. Альбрехт принадлежал к ХДС – как и его дочь, которая пришла в политику в конце 90-х, но уже в 2005-м стала министром в первом правительстве Ангелы Меркель, сменившей у власти в Берлине как раз Шредера. Ничего особенного – круг немецкой элиты на самом деле довольно узок.

При этом фон дер Ляйен провела много времени за границей, начиная с самого рождения. Ведь ее отец в 1958 году работал в Брюсселе – в аппарате Европейского объединения угля и стали, преобразованного потом в Европейское экономическое сообщество (из которого потом и вырос Евросоюз). В общей сложности он проработал там 17 лет, в конце своей общеевропейской карьеры занимая пост руководителя дирекции по конкуренции. То есть, по сути, одного из министров тогдашнего прообраза европейского правительства.

Теперь его дочь возглавит всю Европу и вернется в Брюссель, в котором жила до 13 лет. Надо сказать, что долго жить в Нижней Саксонии у Урсулы никогда не получалось. В 1971-м она пошла в школу в Ганновере, потом поступила в университет, но уже в 1978-м ее отправили в Лондонскую школу экономики. Как теперь выясняется, это было связано с угрозой ее жизни. Как пишет The Telegraph, ее отец, премьер-министр Нижней Саксонии, «получил наводку, что пресловутая «Фракция Красной армии», также известная как банда Баадера – Майнхоф, готовит нападение на его дочь»:

«Перед госпожой фон дер Ляйен – в девичестве Урсулой Альбрехт – встал выбор: остаться учиться в Германии под круглосуточной охраной либо переехать в Лондон под псевдонимом...

Опасаясь за свою жизнь, 19-летняя госпожа фон дер Ляйен поступила в Лондонскую школу экономики под вымышленным именем. Спустя много лет она призналась, что год, проведенный в Лондоне, сформировал ее мировоззрение и открыл ей глаза на «новую свободу» и «радость жизни», которых в «белой» Германии тогда не было и в помине».

Через год Урсула вернулась в Германию, чтобы продолжить изучать медицину в Ганновере. Окончив вуз, поступила в аспирантуру, работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники, защитила диссертацию. Но уже в 1992-м уехала с мужем в США. Следующие четыре года, пока он работал преподавателем Стэнфордского университета, семья прожила там. У пары семеро детей – нетипично для современной немецкой политической элиты.

Вернувшись в Германию, фон дер Ляйен преподавала медицину в родном ганноверском вузе и в 2003-м внезапно пошла в политику. Сначала в местную, нижнесаксонскую, но всего спустя пару лет перебралась в Берлин, и не абы куда, а стала министром по делам семьи в правительстве Меркель. Урсуле было 47 лет, но до этого ее никто не знал не только на общегерманском, но, по сути, и на нижнесаксонском уровне. Зато все хорошо знали ее отца.

За 14 лет пребывания в правительствах Меркель фон дер Ляйен сменила три министерских портфеля. Дольше всего, пять с половиной лет, руководила министерством обороны, будучи первой в Германии женщиной – главой оборонного ведомства. Теперь ее начальница Меркель хочет сделать ее первой женщиной – главой европейского правительства.

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Точнее, вначале Меркель хотела видеть во главе Еврокомиссии Манфреда Вебера – главу фракции Европейской народной партии в Европарламенте, баварского политика из ХСС, большую часть своей политической жизни проведшего в Брюсселе. И хотя ЕНП по итогам майских выборов удалось сохранить крупнейшую фракцию в Европарламенте, против планов Меркель выступил Макрон. Он продвигал своих кандидатов. Но в итоге, понимая, что они не проходят, предложил компромисс в виде Урсулы фон дер Ляйен. Так звучит полуофициальная версия, но что-то заставляет в ней сомневаться. Хотя ни Вебер, ни фон дер Ляйен не являются сильными политиками, вес последней все же больше – как и ее близость к Меркель. На первый взгляд, непонятно, зачем Макрону бунтовать против одного немца, чтобы в итоге получить другого, если, конечно, не учитывать тайные механизмы функционирования европейских элит и формирования общеевропейского руководства.

Фон дер Ляйен – тень и протеже Меркель. Если Меркель покинет пост главы немецкого правительства досрочно – а шансы на развал берлинской коалиции и ее правительства уже в этом году достаточно велики – положение фон дер Ляйен ослабнет. Конечно, любой новый немецкий канцлер будет всячески поддерживать главу общеевропейского правительства, представляющего Германию, даже если они будут принадлежать к разным немецким партиям. Но вот будет ли Урсула проводить политику евроинтеграции, исходя в первую очередь из немецких интересов? Или в ней возобладает общеевропейский дух – на что мог делать ставку Макрон и те силы, что продвигали ее кандидатуру? Об этом мы узнаем довольно скоро – после того, как в конце октября фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии.