Избран новый председатель Европарламента

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли избран новым председателем Европарламента.

За Сассоли проголосовали 345 депутатов. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667, передает ТАСС.

При этом Европарламент не смог выбрать председателя сразу, был назначен второй тур голосования.

Ранее лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе выбрали кандидатов на ключевые европейские посты. В частности, главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Евросоюзу потребовалось военное руководство.