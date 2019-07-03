Европарламент не смог выбрать председателя

Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатур не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в объявлен второй раунд голосования.

Голосование состоялось утром в среду. Всего было учтено 662 голоса, передает ТАСС.

Лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голоса, необходимых для победы в первом туре.

«Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд», – сказал уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

Ранее на первом заседании Европарламента депутаты-сторонники выхода Великобритании из ЕС повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.