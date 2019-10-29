В Приморье открылся первый гематологический центр

«У нас сегодня действительно большой праздник – краевой гематологический центр распахнул свои двери. Я думаю, что сегодня наш центр действительно дотягивает до уровня центральных клиник России», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова, комментируя открытие в Приморье первого гематологического центра.

«Центр был создан на базе бывшего отделения гематологии и объединил в себе сразу несколько направлений – отделение гематологии и химиотерапии стационара, дневной стационар гематологии и химиотерапии, кабинет консультативного приема пациентов и кабинет амбулаторного консультирования», – пояснила Гусенцова.

На мероприятии среди представителей медицинской общественности и пациентских организаций присутствовал вице-губернатор – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко, а также главный гематолог Дальневосточного федерального округа Валентина Моловстова.

«Работа центра позволит повысить и качество, и доступность оказываемых услуг по профилю гематология», – отметила собеседница. – Благодаря комплексному подходу администрации больницы были созданы условия для внедрения новых методов терапии, применения новых современных лекарственных препаратов. Поскольку расширилась площадь, появились возможности для поставки нового оборудования, что позволит добиться снижения заболеваемости и смертности пациентов с заболеваниями крови».

Во вторник стало известно, что в Приморье на базе краевой клинической больницы №2 организован краевой гематологический центр по диагностике и лечению людей с заболеваниями системы кровоснабжения.

На сегодняшний день в Приморском крае на диспансерном учете состоит более тысячи пациентов с гемобластозами. Ежегодно столько же пациентов получают стационарное лечение, почти 10 тысяч краевых пациентов направляются на консультацию к врачам-гематологам. Кроме того, в последние годы все чаще выявляются первичные и вторичные тромбофилии, также требующие применения точных методов лабораторной и клинической диагностики.

Для создания Приморского краевого гематологического центра были отремонтированы старые корпуса, открыты новые палаты и приобретено дополнительное специальное оборудование на сумму более 5 миллионов рублей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские власти стали уделять медицине особенно много внимания.

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