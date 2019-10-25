Российской медицине не хватает доверия и денег

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25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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      Представлен первый костюм для космических туристов

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              Российской медицине не хватает доверия и денег

              Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей    25 октября 2019, 19:20
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен быть не только сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком.

              В четверг в редакции газеты ВЗГЛЯД состоялось заседание клуба «Экспертный взгляд» по теме «Болезни здравоохранения. Реанимация первичного звена и диалог врач-общество». Открывая заседание клуба, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова напомнила, что в конце октября состоится проведение расширенного заседания президиума Госсовета c участием президента России, где будут обсуждаться задачи субъектов РФ в сфере здравоохранения.

              По ее словам, отношения между врачами и пациентами складываются непросто. «Причем пациент – это не единый субъект. Кому-то «просто спросить», а у кого-то очень серьезные трудности. Но все объединены ключевыми проблемами, которые нам необходимо подчеркнуть», – добавила Соколова, передавая слово руководителю Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, врачу-неврологу Яну Власову.

              По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе и из-за образовательных программ. «Студенты на 6-м курсе физкультуру сдают. Эти часы взяты из клинических часов. Интернатуру убрали. Получил диплом – и тебя тут же посадили на первичный прием. В результате прием в поликлинике ведут недоученные вчерашние студенты, которые страшно боятся пациентов», – возмущается он.

              При этом «правила игры» в медицине постоянно меняются. «С 2012 года ежегодно принимается почти 300 нормативно-правовых актов в области здравоохранения. Когда-нибудь будет насыщение этими правовыми документами?» – удивляется Власов.

              В то же время директор Фонда «Здоровье», член президиума Общества врачей России Эдуард Гаврилов считает проблемой №1 низкий уровень зарплат медиков и как следствие нехватку кадров. Эксперт напомнил об указании президента Владимира Путина гарантировать должный уровень зарплаты всем медицинским работникам. Но сейчас уровень доходов врачей настолько низок, что никак не может мотивировать молодежь идти работать в первичное звено. «Молодой человек фактически получает лишь голый оклад, у него нет стимулирующих выплат за выслугу лет», – отмечает эксперт.  В итоге в районных больницах возник «сильный кадровый дефицит», а жителям районов приходится «совершать экспедицию» в областной центр в поисках необходимого специалиста.

              С ним согласилась ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее словам, для того чтобы ликвидировать дефицит кадров и сделать привлекательной работу в первичном звене, до 2024 года необходимо дополнительно порядка 65 млрд рублей в среднем ежегодно, а в целом расходы на медицину в России должны составлять не 3,2% от ВВП, а свыше 5%, как это сегодня в странах ЕС, близких к нашей стране по уровню экономического развития. «Много это или мало? Это не много при профиците федерального бюджета в 2 трлн рублей в 2018 году», – считает Улумбекова.

               

              В редакции газеты ВЗГЛЯД состоялось заседание клуба «Экспертный взгляд», в рамках которого обсуждались основные проблемы отечественного здравоохранения: дефицит медицинских кадров, их квалификация, а также давление на врачей со стороны как пациентов, так и надзорных органов
              Однако кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин категорически не согласился с тем, что «деньги на медицину нужно выделять в целом». «Это как тушить пожар бензином. Я езжу по Подмосковью, вижу прекрасный кабинет главврача, а УЗИ нет даже в крупных районных центрах. Вы считаете, если мы дадим 6% ВВП, то там появится УЗИ? Мы можем потратить сколько угодно денег, но никто не собирается тратить их на софт. Я призываю сосредоточить усилия на пользе для конкретных врачей», – сказал Ашихмин.

              А сейчас, по его мнению, «многие регуляторы хотят молока без коровы – они хотят медицину без врача». «И мы слышим регулярно: «Дайте денег, постройте завод, купите девайсы». Но они не видят доктора, у которого есть в лучшем случае 15 минут на первичный прием пациента», – подчеркнул Ашихмин.

              Эксперты также посетовали на то, что многие врачи оказались, что называется, под прессом со стороны пациентов и надзорных органов, прежде всего Следственного комитета. По словам генерального директора «Факультета медицинского права» Полины Габай,

              «врачи сейчас боятся пациентов, а пациенты – врачей».

              «Колоссальный рост гражданских и уголовных дел в отношении врачей – он нездоровый. Причем зачастую мы наблюдаем такую ситуацию: если состояние пациента ухудшилось или он умер – значит врачи нанесли ему вред», – рассказала Габай. Однако глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль назвал надуманной проблему массовых жалоб на медиков. Он отметил, что на условный миллиард визитов граждан в поликлиники и больницах поступившие официально в СК считанные тысячи жалоб – «это какая-то тысячная доля процента».

               «Народ у нас не очень любит говорить «спасибо». Зато на жалобы надо обращать внимание», – подчеркнул Рошаль, добавив, что сейчас появились юридические фирмы, которые «выискивают обиженных, обзванивают родственников».

              «Мы плотно работаем со Следственным комитетом, нас тоже это беспокоит. Мы же не дураки. Сначала было пять тысяч жалоб, потом стало пять с половиной, потом шесть, семь. Огромное количество жалоб! Мы поинтересовались, что происходит с жалобами за рубежом. В Германии, Америке, Англии число жалоб на медицинских работников тоже увеличивается», – сообщил Рошаль.

              В то же время он отметил, что ему в целом нравится нынешний тренд в сфере здравоохранения, потому что «руководство страны повернулось к медицине лицом». В стране постепенно идет ликвидация кадрового дефицита врачей, хотя «сохраняется миграция медиков из одних регионов в другие».

              «Но столько, сколько руководство страны говорит о здравоохранении и первичном звене – не говорилось никогда. И здесь роль ОНФ очень жесткая. Мы контролируем исполнение решений, принятых правительством, и смотрим, что об этом думает народ. С помощью молодежной секции ОНФ мы охватили всю Россию. Почти в каждой деревушке специальный человек будет нас информировать о том, как идет реконструкция или строительство медучреждений», – рассказал Рошаль. Также профессор выступил с претензиями в адрес главы Минфина Антона Силуанова относительно финансирования зарплат врачей и пообещал: «мы продолжим спрашивать с Силуанова».

              Но помимо денег российской медицине не хватает и доверия, считают эксперты.

              «Ключевая проблема – доверие, и финансовыми вливаниями и ужесточением контроля ее не решить.

              Пациенты не доверяют врачам, врачи – собственному начальству, власть не уверена, что деньги в закупках система тратит наилучшим образом», – заметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

              Он добавил, что в больницах существует «межклассовая рознь» между главврачом, его окружением и обычными врачами. «Главврачи перестали быть врачами, администраторы здравоохранения перестали быть врачами. Больные недолюбливают врачей, врачи им транслируют ненависть ко всему государству в целом», – подчеркнул эксперт. 

              «И каждый раз, когда пытаешься начать говорить о проблеме доверия, о роли врача, о месте, которое занимает врач в этой конструкции – сталкиваешься с бодрыми реляциями чиновников, что все у нас не так уж и плохо, просто денег не хватает. Но как вернуть доверие в систему здравоохранения? Ведь врач должен быть не только сытым, он должен чувствовать себя уважаемым человеком. А сейчас он уважаемым себя не чувствует. Я бы сказал, что это ключевой момент», – резюмировал Кузнецов.

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