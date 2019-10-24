Рошаль: Народ в России не очень любит говорить врачам «спасибо»

Профессор Леонид Рошаль назвал надуманной «проблему массовых жалоб» на медиков в Следственный комитет. По его словам, на фоне общего числа обращений россиян в поликлиники и больницы, заявление в СК на врачебные ошибки подает ничтожный процент пациентов. Об этом Рошаль заявил в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд».

В четверг глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль заявил, что ему в целом нравится нынешний тренд в сфере здравоохранения. Об этом он сказал в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд» в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Наконец, начали довольно серьезно заниматься здравоохранением. Конфликты с врачами – это надуманные вещи. Мы плотно работаем со Следственным комитетом, нас тоже это беспокоит. Мы же не дураки. Сначала было пять тысяч жалоб, потом стало пять с половиной, потом шесть, семь. Огромное количество жалоб! Мы поинтересовались, что происходит с жалобами за рубежом. В Германии, Америке, Англии число жалоб на медицинских работников тоже увеличивается», – сообщил Рошаль.

Он отметил, что на условный миллиард визитов граждан в поликлиники и больницах поступившие официально в СК считанные тысячи жалоб – «это какая-то тысячная доля процента». «Народ у нас не очень любит говорить «спасибо». Зато на жалобы надо обращать внимание», – подчеркнул Рошаль, добавив, что появились юридические фирмы, которые «выискивают обиженных, обзванивают родственников».

Рошаль также напомнил о деле врача-гематолога Елены Мисюриной, которая в прошлом году была приговорена судом первой инстанции двум годам лишения свободы (позднее Мосгорсуд отменил приговор).

Также профессор выступил с претензиями в адрес главы Минфина Антона Силуанова относительно финансирования зарплат врачей и пообещал, что «мы продолжим спрашивать с Силуанова».

Темой очередного заседания клуба «Экспертный взгляд» стали основные проблемы отечественного здравоохранения. В частности, проблемы медицинских кадров и их квалификации, нехватка лекарственного обеспечения пациентов, давление на врачей со стороны как пациентов, так и надзорных органов.



Напомним, в конце октября намечено проведение расширенного заседания президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».